В Коми на Удору с помощью программы "Земский доктор" планируют привлечь невролога и хирурга

Программа “Земский доктор” станет инструментом для привлечения квалифицированных медицинских кадров в Удорский район, в частности невролога и хирурга. Об этом заявила министр здравоохранения Республики Коми во время рабочей поездки в этот район.

Ирина Кондратьева посетила Удорскую ЦРБ и Важгортскую больницу, чтобы оценить текущее состояние дел и обсудить перспективы развития здравоохранения в районе, сообщает пресс-служба Минздрава РК.