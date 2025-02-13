В Коми на Удору с помощью программы "Земский доктор" планируют привлечь невролога и хирурга
- 08:45 13 февраля
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- Инесса Богатая
Программа “Земский доктор” станет инструментом для привлечения квалифицированных медицинских кадров в Удорский район, в частности невролога и хирурга. Об этом заявила министр здравоохранения Республики Коми во время рабочей поездки в этот район.
Ирина Кондратьева посетила Удорскую ЦРБ и Важгортскую больницу, чтобы оценить текущее состояние дел и обсудить перспективы развития здравоохранения в районе, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Удорская ЦРБ обслуживает более 10, 5 тысяч жителей и включает в себя широкий спектр подразделений: поликлинику, стационар на 86 мест, отделение скорой помощи с тремя пунктами в различных населённых пунктах, а также несколько амбулаторий и ФАПов.
Благодаря участию в национальном проекте “Здравоохранение” Удорская больница за последние пять лет смогла значительно обновить свой технический парк, получив 111 единиц современной медицинской техники.
Важгортская участковая больница обслуживает более 500 человек, проживающих в семи населённых пунктах. Расположение учреждения на значительном расстоянии от ЦРБ (146 км, из которых лишь часть имеет асфальтовое покрытие) создаёт дополнительные трудности для обеспечения кадрами.
Во время встречи с министром специалисты Удорской ЦРБ и пациенты Важгортской больницы обсудили вопросы кадровой обеспеченности и другие актуальные проблемы. В частности, в амбулатории Важгорта с 2023 года работает фельдшер. Однако потребность в постоянном враче-терапевте и круглосуточном функционировании больницы остаётся острой.
Решение кадровой проблемы планируется осуществить, в том числе, за счёт строительства жилья для медицинских работников. В Важгорте возводится жилой дом, завершение строительства которого запланировано на февраль 2025 года. Кроме того, в этом году планируется привлечь врача-невролога и хирурга в рамках программы “Земский доктор”, отметила Ирина Кондратьева.
По итогам визита министра здравоохранения были намечены дальнейшие шаги по решению проблем, касающихся нехватки оборудования и необходимости проведения ремонтных работ в больнице.