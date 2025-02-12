18-летний участник смертельного ДТП в центре Сыктывкара предстанет перед судом 

Житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек на пешеходном переходе. Трагедия произошла в результате нарушения правил дорожного движения.

Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего сыктывкарца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.