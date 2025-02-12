18-летний участник смертельного ДТП в центре Сыктывкара предстанет перед судом
- 23:20 12 февраля
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- Инесса Богатая
Житель Сыктывкара предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек на пешеходном переходе. Трагедия произошла в результате нарушения правил дорожного движения.
Прокуратура Республики Коми утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего сыктывкарца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Следствием установлено, что 21 сентября 2024 года обвиняемый, находясь за рулём автомобиля "Лада Гранта", двигался по улице Коммунистической в Сыктывкаре со скоростью, значительно превышающей разрешённую. При этом на пешеходном переходе он совершил наезд на двух мужчин. Один из них скончался на месте, а второй в больнице.
Виновник ДТП признал свою вину. Уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд для дальнейшего рассмотрения. Расследование проводилось сотрудниками следственной части СУ МВД по Республике Коми.