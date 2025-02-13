В Коми специалисты Россельхознадзора проведут исследования на птичий грипп
- 06:30 13 февраля
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- Инесса Богатая
Управление ветеринарной службы Республики Коми информирует о сохраняющейся угрозе распространения высокопатогенного гриппа птиц.
Согласно данным ведомства, в ряде стран зафиксированы случаи заражения людей, вызванные контактом с млекопитающими – носителями вируса. В частности, в Соединённых Штатах Америки зарегистрирован летальный исход в результате заражения человека.
Учитывая возможность переноса вируса таким путём, Россельхознадзор начал мониторинг поголовья крупного рогатого скота. Аналогичные исследования планируется провести и в Республике Коми в течение 2025 года.
Напомним, что в 2023 году в регионе уже фиксировали вспышку птичьего гриппа. Весной того года в биоматериалах погибших животных обнаружили положительные пробы. В октябре, после того, как Североморское управление Россельхознадзора забило тревогу, на крупнейшем птицеводческом предприятии Коми – птицефабрике “Зеленецкая” – ввели карантин. Работу удалось нормализовать лишь в начале 2024 года.
В связи с тем, что основную опасность заболевание представляет для домашней птицы, Управление ветеринарии Республики Коми напоминает о необходимости соблюдения мер, препятствующих заносу вируса:
- Соблюдать владельцами птицы санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные нормы.
- Информировать ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах для проведения профилактических мероприятий. Домашняя птица (кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, страусов) подлежит групповому или индивидуальному маркированию (приказ Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года N 832). Учёт ведётся ветеринарными специалистами с присвоением уникального буквенно-цифрового идентификационного номера (УНСМ).
- Не допускать выгула домашней птицы за пределами двора, исключить контакт с дикими птицами.
- Приобретать и продавать домашнюю и декоративную птицу только в местах санкционированной торговли, имея на руках ветеринарные сопроводительные документы.
- Содержать территории и постройки для содержания животных и птицы в чистоте, проводить регулярную дезинфекцию.
- Обеспечить защиту окон и дверей сеткой, чтобы исключить попадание дикой и синантропной птицы.
- Хранить корма в плотно закрытых водонепроницаемых ёмкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед скармливанием обязательно кипятить.
- Убой птицы для продажи должен производиться только на специализированных предприятиях.
- В период угрозы распространения птичьего гриппа рекомендуется:
- Перевести всю домашнюю птицу на закрытое содержание.
- Установить на подворьях средства для отпугивания диких птиц.
- Воздержаться от покупки живой птицы.
- Ухаживать за птицей, убирать помещения и территорию только в специальной рабочей одежде.
- Регулярно проводить дезинфекцию помещений и инвентаря.
- При обнаружении павшей или больной птицы немедленно сообщить в ветеринарную службу.