В Коми специалисты Россельхознадзора проведут исследования на птичий грипп

Согласно данным ведомства, в ряде стран зафиксированы случаи заражения людей, вызванные контактом с млекопитающими – носителями вируса. В частности, в Соединённых Штатах Америки зарегистрирован летальный исход в результате заражения человека.

Напомним, что в 2023 году в регионе уже фиксировали вспышку птичьего гриппа. Весной того года в биоматериалах погибших животных обнаружили положительные пробы. В октябре, после того, как Североморское управление Россельхознадзора забило тревогу, на крупнейшем птицеводческом предприятии Коми – птицефабрике “Зеленецкая” – ввели карантин. Работу удалось нормализовать лишь в начале 2024 года.