В Усть-Вымском поселке почти завершили строительство двух домов для переселенцев

Фото: Минстрой Коми

В сельском поселении Кожмудор Усть-Вымского района Коми близится к завершению возведение двух жилых домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Многоквартирные здания, призванные обеспечить новым жильем тех, кто проживал в непригодных условиях, готовы уже на 92%. Застройщиком выступает компания ООО "Мидиал-Полимер".

В настоящее время на строительных площадках активно ведутся работы по подключению и монтажу внутриквартирных инженерных коммуникаций: устанавливаются выключатели (одно- и двухклавишные), электророзетки, производится разводка электропроводки и установка патронов освещения в квартирах. Кроме того, продолжается монтаж сантехники и электроприборов, завершается оклейка стен обоями и укладка керамической плитки в тамбурных зонах. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

В теплогенераторной завершены работы по оштукатуриванию стен, заливке полов и финишной шпаклевке.