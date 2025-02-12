В Сыктывкаре ушел из жизни архитектор Валерий Рачковский

Фото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре скончался известный архитектор Валерий Рачковский. О его смерти 11 февраля сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми. Эта новость потрясла всех, кто знал Валерия Владимировича как лично, так и заочно, ценя его неоценимый вклад в формирование архитектурного облика столицы республики и всего региона. "Имя Валерия Рачковского навсегда сохранится в памяти тех, кому посчастливилось знать его как опытного наставника и человека, чьи новаторские идеи и плодотворная работа продолжают служить во благо горожан", – говорится в официальном заявлении муниципальных властей.

Валерий Рачковский посвятил себя архитектуре, начав профессиональную деятельность в 1976 году. За годы работы он прошёл сложный и интересный путь от рядового сотрудника до руководящих постов. В период с 1990 по 1995 год – занимал должность главного городского архитектора, определяя стратегию градостроительного развития Сыктывкара. Многие созданные им проекты стали визитными карточками не только для столицы Коми, но и для таких городов, как Воркута, Ухта и других населенных пунктов.

По словам коллег, Валерий Владимирович выделялся не только высоким уровнем профессионализма, но и оригинальным взглядом на окружающее пространство. Его архитектурные решения гармонично сочетают в себе функциональность и эстетику, а главной целью было создание комфортной и привлекательной городской среды для жителей. Многие известные здания, построенные в Сыктывкаре за последние десятилетия, разрабатывались под его руководством или при его непосредственном участии.