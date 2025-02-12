В Сыктывкаре ушел из жизни архитектор Валерий Рачковский
- 19:00 12 февраля
- 16+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре скончался известный архитектор Валерий Рачковский. О его смерти 11 февраля сообщили в пресс-службе мэрии столицы Коми.
Эта новость потрясла всех, кто знал Валерия Владимировича как лично, так и заочно, ценя его неоценимый вклад в формирование архитектурного облика столицы республики и всего региона.
"Имя Валерия Рачковского навсегда сохранится в памяти тех, кому посчастливилось знать его как опытного наставника и человека, чьи новаторские идеи и плодотворная работа продолжают служить во благо горожан", – говорится в официальном заявлении муниципальных властей.
Валерий Рачковский посвятил себя архитектуре, начав профессиональную деятельность в 1976 году. За годы работы он прошёл сложный и интересный путь от рядового сотрудника до руководящих постов. В период с 1990 по 1995 год – занимал должность главного городского архитектора, определяя стратегию градостроительного развития Сыктывкара. Многие созданные им проекты стали визитными карточками не только для столицы Коми, но и для таких городов, как Воркута, Ухта и других населенных пунктов.
По словам коллег, Валерий Владимирович выделялся не только высоким уровнем профессионализма, но и оригинальным взглядом на окружающее пространство. Его архитектурные решения гармонично сочетают в себе функциональность и эстетику, а главной целью было создание комфортной и привлекательной городской среды для жителей. Многие известные здания, построенные в Сыктывкаре за последние десятилетия, разрабатывались под его руководством или при его непосредственном участии.
Особую ценность для Валерия Владимировича представляло историческое наследие Сыктывкара. Он был убежденным сторонником сохранения уникальных исторических зданий, приспосабливая их к современным потребностям, не нарушая при этом их уникального стиля и архитектурного облика. Благодаря проведённым под его руководством реставрационным работам удалось сохранить атмосферу старого Сыктывкара.