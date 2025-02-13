Просто разложить растение и протереть — и постельные клопы исчезнут из дома навсегда: как прогнать гадких вредителей

Постельные клопы – это не просто неприятные соседи. Они переносят болезни и вызывают аллергические реакции. До появления современной химии наши предки успешно боролись с ними натуральными средствами.

В сельской местности до сих пор используют полынь, чей резкий запах отпугивает многих насекомых, в том числе и клопов.