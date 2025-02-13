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Просто разложить растение и протереть — и постельные клопы исчезнут из дома навсегда: как прогнать гадких вредителей

Просто разложить растение и протереть — и постельные клопы исчезнут из дома навсегда: как прогнать гадких вредителей

Постельные клопы – это не просто неприятные соседи. Они переносят болезни и вызывают аллергические реакции. До появления современной химии наши предки успешно боролись с ними натуральными средствами.

В сельской местности до сих пор используют полынь, чей резкий запах отпугивает многих насекомых, в том числе и клопов.

Прежде чем начать обработку, проведите генеральную уборку: вымойте полы и стены, почистите шкафы, смените постельное белье и постирайте мягкие игрушки.

Как использовать полынь против клопов?

  • Свежая полынь: Разложите свежие пучки полыни по периметру комнаты, обновляя их каждые три дня.
  • Настойка полыни: Обрабатывайте настойкой кровати, диваны, шкафы и другие места, где могут обитать клопы. Готовую настойку можно купить в аптеке.
  • Отвар полыни: Приготовьте отвар полыни:
    1. Залейте веточки полыни небольшим количеством воды и кипятите 10-15 минут.
    2. Дайте отвару остыть до комнатной температуры.
    3. Процедите отвар.
    4. Сразу после охлаждения обработайте все поверхности с помощью пульверизатора. Повторяйте процедуру каждые три дня.

Эти меры помогут избавиться от клопов и защитить ваш дом, пишет hibiny.ru.

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