Просто разложить растение и протереть — и постельные клопы исчезнут из дома навсегда: как прогнать гадких вредителей
- 04:00 13 февраля
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- Служба новостей
Постельные клопы – это не просто неприятные соседи. Они переносят болезни и вызывают аллергические реакции. До появления современной химии наши предки успешно боролись с ними натуральными средствами.
В сельской местности до сих пор используют полынь, чей резкий запах отпугивает многих насекомых, в том числе и клопов.
Прежде чем начать обработку, проведите генеральную уборку: вымойте полы и стены, почистите шкафы, смените постельное белье и постирайте мягкие игрушки.
Как использовать полынь против клопов?
- Свежая полынь: Разложите свежие пучки полыни по периметру комнаты, обновляя их каждые три дня.
- Настойка полыни: Обрабатывайте настойкой кровати, диваны, шкафы и другие места, где могут обитать клопы. Готовую настойку можно купить в аптеке.
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Отвар полыни: Приготовьте отвар полыни:
- Залейте веточки полыни небольшим количеством воды и кипятите 10-15 минут.
- Дайте отвару остыть до комнатной температуры.
- Процедите отвар.
- Сразу после охлаждения обработайте все поверхности с помощью пульверизатора. Повторяйте процедуру каждые три дня.
Эти меры помогут избавиться от клопов и защитить ваш дом, пишет hibiny.ru.
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