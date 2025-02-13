Как банкомат ежедневно ворует деньги россиян - у тех, кто снимает наличку
- 03:07 13 февраля
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- Служба новостей
Если банкомат выдал меньше денег, чем вы запросили, не паникуйте! Это не редкость, и существует четкий алгоритм действий. Банкоматы – сложные устройства, подверженные сбоям из-за технических неполадок или ошибок инкассаторов, загрузивших не тот номинал банкнот.
Главное – сохранять спокойствие и действовать последовательно. Вот что рекомендует делать Центробанк:
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Проверьте чек и выданную сумму: Чек фиксирует все детали операции, включая выданную сумму и остаток на счете. Если есть расхождения, это будет отражено. Зафиксируйте, если на чеке указана меньшая сумма, чем запрашивали, а деньги не поступили на счет.
Проверьте баланс карты: Узнать остаток средств можно сразу через банкомат или мобильное приложение. Если списание произошло в полном объеме, а деньги не выданы, значит, произошел сбой.
Обратитесь в банк: Немедленно обратитесь в свой банк. Инциденты с банкоматами фиксируются видеонаблюдением, что позволит банку проверить информацию и наличие сбоя.
Используйте другие банкоматы/сервисы: Если в банкомате закончились деньги, можно попробовать снять остаток в другом устройстве того же банка (если это предусмотрено). Банк, как правило, восстанавливает баланс, поскольку все операции тщательно фиксируются.
Подайте жалобу: Если проблема не решилась оперативно, подайте официальную жалобу в банк, приложив данные чека и ссылаясь на записи с видеонаблюдения. Банк обязан рассмотреть обращение и вернуть средства в случае ошибки, пишет sevastopolmedia.ru.
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