Как банкомат ежедневно ворует деньги россиян - у тех, кто снимает наличку

Если банкомат выдал меньше денег, чем вы запросили, не паникуйте! Это не редкость, и существует четкий алгоритм действий. Банкоматы – сложные устройства, подверженные сбоям из-за технических неполадок или ошибок инкассаторов, загрузивших не тот номинал банкнот.

Главное – сохранять спокойствие и действовать последовательно. Вот что рекомендует делать Центробанк: