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Старые подушки запахнут свежестью - всего 2 хитрости от пота и изношенности

Старые подушки запахнут свежестью - всего 2 хитрости от пота и изношенностиfreepik.com

Со временем старые подушки и одеяла накапливают неприятные запахи и становятся рассадником загрязнений, особенно если на них остаются следы пота. Но не спешите тратиться на дорогие средства или покупать новые постельные принадлежности! Существует простой и эффективный способ освежить их с помощью доступных домашних средств.

Экспресс-чистка подушек и одеял:

Вам понадобятся:

  • Старая чистая простынь (или марля, любая другая ткань)
  • Горячая вода
  • Пищевая сода

Как чистить:

  1. Посыпьте содой: Обильно посыпьте подушку содой, чтобы нейтрализовать запахи и удалить загрязнения. Сода обладает антисептическим эффектом.
  2. Накройте влажной тканью: Смочите простынь в горячей воде, хорошо отожмите и накройте ею подушку. Горячая вода активирует действие соды.
  3. Подождите: Оставьте подушку под тканью на 2 часа. За это время сода впитает грязь, запахи и обеззаразит ткань.
  4. Удалите соду: Отряхните подушку от остатков соды и высушите на солнце.

Второй способ чистки с лимоном:

Вам понадобятся:

  • Сок 4-5 лимонов
  • 3 литра воды

Как чистить:

  1. Приготовьте раствор: Процедите лимонный сок. Вскипятите воду и добавьте сок.
  2. Замочите подушку: Положите подушку в таз или другую емкость, залейте теплым раствором и оставьте на 3 часа.
  3. Отожмите: Достаньте подушку и отожмите, пишет sevastopolmedia.ru.

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