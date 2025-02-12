Старые подушки запахнут свежестью - всего 2 хитрости от пота и изношенности

Со временем старые подушки и одеяла накапливают неприятные запахи и становятся рассадником загрязнений, особенно если на них остаются следы пота. Но не спешите тратиться на дорогие средства или покупать новые постельные принадлежности! Существует простой и эффективный способ освежить их с помощью доступных домашних средств.

Экспресс-чистка подушек и одеял: