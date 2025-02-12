Старые подушки запахнут свежестью - всего 2 хитрости от пота и изношенности
- 01:05 13 февраля
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- Служба новостей
Со временем старые подушки и одеяла накапливают неприятные запахи и становятся рассадником загрязнений, особенно если на них остаются следы пота. Но не спешите тратиться на дорогие средства или покупать новые постельные принадлежности! Существует простой и эффективный способ освежить их с помощью доступных домашних средств.
Экспресс-чистка подушек и одеял:
Вам понадобятся:
- Старая чистая простынь (или марля, любая другая ткань)
- Горячая вода
- Пищевая сода
Как чистить:
- Посыпьте содой: Обильно посыпьте подушку содой, чтобы нейтрализовать запахи и удалить загрязнения. Сода обладает антисептическим эффектом.
- Накройте влажной тканью: Смочите простынь в горячей воде, хорошо отожмите и накройте ею подушку. Горячая вода активирует действие соды.
- Подождите: Оставьте подушку под тканью на 2 часа. За это время сода впитает грязь, запахи и обеззаразит ткань.
- Удалите соду: Отряхните подушку от остатков соды и высушите на солнце.
Второй способ чистки с лимоном:
Вам понадобятся:
- Сок 4-5 лимонов
- 3 литра воды
Как чистить:
- Приготовьте раствор: Процедите лимонный сок. Вскипятите воду и добавьте сок.
- Замочите подушку: Положите подушку в таз или другую емкость, залейте теплым раствором и оставьте на 3 часа.
- Отожмите: Достаньте подушку и отожмите, пишет sevastopolmedia.ru.
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