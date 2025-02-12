Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче любого паркета и линолеума
- 00:00 13 февраля
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- Служба новостей
При ремонте многие россияне сталкиваются с различными трудностями, одной из которых является выбор напольного покрытия. Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, которые отличаются дизайном, способом монтажа, долговечностью и другими характеристиками. При этом в каждой комнате свои условия: разный уровень влажности, нагрузка на пол, тип загрязнений, требования к безопасности и комфорту.
Несмотря на это, ламинат уже много лет остается самым популярным напольным покрытием. Однако его цена значительно выросла, а качество осталось прежним. Поэтому авторы «Блога строителя» решили найти наиболее прочное и долговечное решение.
«Мы хотели застелить полы чем-то «неубиваемым». Обычный ламинат подорожал на 40–45%, при этом его характеристики не улучшились. А вот стоимость кварцевого ламината осталась стабильной, и мы остановили свой выбор именно на нем», — пишут блогеры.
По их мнению, кварцевый ламинат по техническим характеристикам значительно превосходит обычный. Это современное напольное покрытие нового поколения, которое сочетает в себе эстетику, долговечность и экологичность.
Основные преимущества кварцевого ламината:
- Прочность
- Износостойкость
- Водостойкость
- Разнообразие дизайнов
- Простота монтажа
- Звукоизоляция (заглушение шагов)
- Совместимость с теплыми полами
Кварцвиниловый ламинат можно легко мыть даже с использованием бытовой химии. Он теплый и комфортный для ходьбы, а его высокая водостойкость позволяет использовать материал даже в экстремальных условиях, например, на дне бассейна.
Интересный факт:
Кварцвиниловый ламинат допускает бесшовную укладку на площади до 200 квадратных метров. В отличие от традиционного ламината, он полностью безопасен для здоровья, так как не содержит вредных веществ в своем составе.
Таким образом, кварцевый ламинат становится идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, практичность и современный дизайн.
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