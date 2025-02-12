Долой обычный ламинат — есть вариант получше: недорогой "вечный" пол — круче любого паркета и линолеума

При ремонте многие россияне сталкиваются с различными трудностями, одной из которых является выбор напольного покрытия. Современный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, которые отличаются дизайном, способом монтажа, долговечностью и другими характеристиками. При этом в каждой комнате свои условия: разный уровень влажности, нагрузка на пол, тип загрязнений, требования к безопасности и комфорту.

Несмотря на это, ламинат уже много лет остается самым популярным напольным покрытием. Однако его цена значительно выросла, а качество осталось прежним. Поэтому авторы «Блога строителя» решили найти наиболее прочное и долговечное решение.