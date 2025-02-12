В Коми выросла заболеваемость ветрянкой

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Жители Коми начали активней обращаться за медицинской помощью из-за острых кишечных инфекций. Роспотребнадзор по региону опубликовал актуальную статистику заболеваемости. По данным ведомства, в январе 2025 года в республике зафиксировано 27,573 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 29,4% меньше по сравнению с январем 2024 года.

Также отметим, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 32,1%, а COVID-19 — на 29,7%.

В целом уровень заболеваний оказался ниже среднемноголетних показателей на 27,8%.

На 30% сократилось количество зарегистрированных паразитарных заболеваний, а острых кишечных инфекций, вызванных ротавирусами, стало на 26,5% меньше. Заболеваемость энтеровирусными инфекциями, хроническими вирусными гепатитами, скарлатиной и микроспорией осталась на уровне января 2024 года. При этом случаи педикулеза уменьшились в 2,4 раза.

В январе 2025 года количество впервые выявленных активных форм туберкулеза снизилось на 13 случаев, в том числе заболеваемость туберкулезом органов дыхания.