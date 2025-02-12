В Коми выросла заболеваемость ветрянкой
- 16:30 12 февраля
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- Инесса Богатая
Жители Коми начали активней обращаться за медицинской помощью из-за острых кишечных инфекций. Роспотребнадзор по региону опубликовал актуальную статистику заболеваемости.
По данным ведомства, в январе 2025 года в республике зафиксировано 27,573 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 29,4% меньше по сравнению с январем 2024 года.
Также отметим, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 32,1%, а COVID-19 — на 29,7%.
В целом уровень заболеваний оказался ниже среднемноголетних показателей на 27,8%.
На 30% сократилось количество зарегистрированных паразитарных заболеваний, а острых кишечных инфекций, вызванных ротавирусами, стало на 26,5% меньше. Заболеваемость энтеровирусными инфекциями, хроническими вирусными гепатитами, скарлатиной и микроспорией осталась на уровне января 2024 года. При этом случаи педикулеза уменьшились в 2,4 раза.
В январе 2025 года количество впервые выявленных активных форм туберкулеза снизилось на 13 случаев, в том числе заболеваемость туберкулезом органов дыхания.
Однако, несмотря на это, наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в целом — на 92,5%, включая острые кишечные инфекции с установленной этиологией, которые увеличились на 82,2%, из них вирусные острые кишечные инфекции — на 80,5%. Также растут количество инфицированных ветряной оспой на 23,6% и внебольничной пневмонией на 3,4%.