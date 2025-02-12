Владимир Голдин прокомментировал слухи о своем уходе с поста мэра Сыктывкара

Мэр Сыктывкара прокомментировал слухи о том, что он якобы подал заявление об отставке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Напомним, в телеграм-каналах 11 февраля появилась информация, что Владимир Голдин якобы подал прошение о сложении полномочий. По слухам, внеочередное заседание городского совета должно было состояться сегодня, 12 февраля, на котором этот вопрос якобы должны были рассмотреть.