Владимир Голдин прокомментировал слухи о своем уходе с поста мэра Сыктывкара
- 12:45 12 февраля
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- Инесса Богатая
Мэр Сыктывкара прокомментировал слухи о том, что он якобы подал заявление об отставке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Напомним, в телеграм-каналах 11 февраля появилась информация, что Владимир Голдин якобы подал прошение о сложении полномочий. По слухам, внеочередное заседание городского совета должно было состояться сегодня, 12 февраля, на котором этот вопрос якобы должны были рассмотреть.
Как передает "БНК", в пресс-службе Совета Сыктывкара подтвердили, что внеочередного заседания 12 числа не запланировано, и заявление от Голдина не поступало.
"Вчера в мессенджерах распространяли слух о том, что я якобы направил в городской совет заявление о сложении полномочий, и оно должно рассматриваться 12 февраля на внеочередном заседании. Сегодня, 12 февраля, внеочередное заседание совета не планировалось. Утром я провел планерку с коллегами, мы продолжаем работать в привычном режиме, решая текущие задачи", — заявил Владимир Голдин в своем телеграм-канале 12 февраля.