Роман Полшведкин вновь стал министром природных ресурсов Коми

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн издал указ о назначении Романа Полшведкина на пост министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. До этого момента, начиная с декабря 2024 года, он исполнял обязанности в этой должности.

Полшведкин занимал руководящие позиции в Министерстве природных ресурсов Коми с 2014 года, а затем, после небольшого перерыва, возвратился на эту должность в 2018 году. В феврале 2021 года его заменил Алексей Кузнецов, который пробыл на посту менее года до своего увольнения в январе 2022 года. В марте 2022 года министром назначили Екатерину Киселевич, однако ее отстранили от должности в декабре 2024 года.