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Роман Полшведкин вновь стал министром природных ресурсов Коми

Роман Полшведкин вновь стал министром природных ресурсов КомиФото из группы во ВКонтакте "Республика Коми"

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн издал указ о назначении Романа Полшведкина на пост министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. До этого момента, начиная с декабря 2024 года, он исполнял обязанности в этой должности.

Полшведкин занимал руководящие позиции в Министерстве природных ресурсов Коми с 2014 года, а затем, после небольшого перерыва, возвратился на эту должность в 2018 году. В феврале 2021 года его заменил Алексей Кузнецов, который пробыл на посту менее года до своего увольнения в январе 2022 года. В марте 2022 года министром назначили Екатерину Киселевич, однако ее отстранили от должности в декабре 2024 года.

Роман Полшведкин родился 24 августа 1976 года в поселке Приволье, который находится в Кромском районе Орловской области. Свою профессиональную деятельность он начал как слесарь в ЗАО "Инженерный Экологический Центр «ГенЭко", затем трудился снабженцем в коммерческом отделе ТОО "Предприятие "Затон". Начиная с 1998 года, он перешел на должность младшего научного сотрудника, далее работал в Центре по устойчивому развитию РГУ "Научно-технический центр Автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми".

На протяжении своей карьеры Полшведкин стал автором и соавтором более двух десятков научных публикаций, охватывающих тематику кадастра природных ресурсов, восстановления загрязненных земель и развития охраняемых природных территорий.

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