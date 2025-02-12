В Корткеросском районе Коми приведут в порядок лесосеки за счет республиканского бюджета

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В Корткеросском районе планируется провести работы по очистке лесосек. Об этом сообщает "Комиинформ". Согласно данным издания, на портале государственных закупок размещены две заявки, касающиеся отвода лесных участков под рубки и их последующей таксации на территории Корткеросского лесничества. Эти мероприятия профинансируют из республиканского бюджета.

Начальная стоимость работ по освещению и очистке лесных участков составляет 74,15 тыс. рублей. Организации, желающие участвовать в электронном аукционе, могут подать свои заявки до 18 февраля. 19 февраля конкурсная комиссия выберет подрядчика для заключения договора.

Согласно техническому заданию, подрядная организация должна подготовить проект отвода лесных участков Пезмогского лесничества общей площадью 44,4 га. В обязанности подрядчика входит прорубка визиров, очистка квартальных просек и установка столбов на границах лесосек с информацией об их пределах. Также предусмотрено обозначение неэксплуатационных участков и замеры линий и углов между ними с подготовкой соответствующей документации. Все работы должны завершиться в период с 1 по 31 мая 2025 года.

Во второй заявке касательно отвода и таксации лесов запланированы более обширные работы. Начальная стоимость составляет 189,6 тыс. рублей.

Организации, желающие участвовать в электронном аукционе, могут подать заявления до 17 февраля, а 18 февраля конкурсная комиссия выберет подрядчика, с которым подпишут контракт.

Техническое задание для этого проекта предполагает выполнение работ на площади 63,2 га к 30 августа 2025 года. Работы охватят Маджское, Веселовское, Пезмогское и Корткеросское участковые лесничества.