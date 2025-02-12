В Усинске Toyota Land Cruiser столкнулся с Chevrole: водитель второго авто попал в больницу

В Усинске произошло столкновение между автомобилями Toyota и Chevrolet. Два человека пострадали. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.

Как информирует издание, инцидент произошел сегодня в 0:30. По предварительным данным, неустановленный водитель Toyota Land Cruiser двигался по улице Молодежной в направлении улицы Воркутинской, начиная с улицы Нефтяников. На нерегулируемом перекрестке с улицей 60 лет Октября он не предоставил преимущества автомобилю Chevrolet Clan, который ехал по главной дороге.