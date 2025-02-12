В Усинске Toyota Land Cruiser столкнулся с Chevrole: водитель второго авто попал в больницу
- 10:45 12 февраля
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- Инесса Богатая
В Усинске произошло столкновение между автомобилями Toyota и Chevrolet. Два человека пострадали. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Как информирует издание, инцидент произошел сегодня в 0:30. По предварительным данным, неустановленный водитель Toyota Land Cruiser двигался по улице Молодежной в направлении улицы Воркутинской, начиная с улицы Нефтяников. На нерегулируемом перекрестке с улицей 60 лет Октября он не предоставил преимущества автомобилю Chevrolet Clan, который ехал по главной дороге.
В результате аварии 39-летний водитель Chevrolet получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также закрытый перелом трех нижних ребер слева. Сообщается, что его госпитализировали.
Кроме того, пострадала 17-летняя пассажирка Chevrolet, у которой диагностировали закрытый перелом левой ключицы и рваную рану головы. Уточняется, что ее не госпитализировали.
Госавтоинспекция настоятельно напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. Водители должны учитывать дорожные условия и осуществлять маневры только при полной уверенности в безопасности для всех участников.