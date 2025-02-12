Сыктывкарские полицейские возбудили уголовное дело против женщины за ложный донос о преступлении

В полицию Эжвинского района Сыктывкара поступила жалоба от 53-летней местной жительницы, сообщившей о краже своего автомобиля марки "Kia Sportage". По её словам, автомобиль находился на её дачном участке.

Женщина предположила, что угнать авто мог ее партнер, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.