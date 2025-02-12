Сыктывкарские полицейские возбудили уголовное дело против женщины за ложный донос о преступлении
- 09:50 12 февраля
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- Инесса Богатая
В полицию Эжвинского района Сыктывкара поступила жалоба от 53-летней местной жительницы, сообщившей о краже своего автомобиля марки "Kia Sportage". По её словам, автомобиль находился на её дачном участке.
Женщина предположила, что угнать авто мог ее партнер, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска смогли установить местонахождение подозреваемого. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
49-летний мужчина объяснил правоохранителям, что не намеревался угонять автомобиль, а просто получил от женщины ключи, чтобы отвезти машину на ремонт.
В результате расследования выяснилось, что накануне у пары произошёл конфликт. В ответ на ссору сыктывкарка решила сообщить в полицию заведомо ложную информацию о преступлении.
Следственное управление возбудило уголовное дело в отношении женщины по статье 306 УК РФ.
МВД по Республике Коми обращает внимание граждан на то, что за подобные действия предусмотрены серьёзные санкции. Нарушителю грозит штраф до 120 тысяч рублей или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев. В случаях, если донос сопровождается фальсификацией улик, наказание может достигнуть пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы.