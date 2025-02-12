Вздутый пол, треснутая плитка и деформированный водосток: прокуратура посетила новый ФАП в Троицко-Печорском поселке

Фото прокуратуры Коми

Прокуратура Коми увидела серьезные недочеты в новом ФАПе в Троицко-Печорском поселке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Здание совсем недавно ввели в эксплуатацию, а в нем уже деформированы полы, потрескалась плитка и повреждены водосточные системы.

В соответствии с сообщением пресс-службы надзорного ведомства Республики Коми, прокуратура Троицко-Печорского района инициировала проверку на соответствие здания установленным нормативам. Во время инспекции сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в геометрии пола, что привело к повреждению плитки в различных помещениях. Также были обнаружены проблемы с перекрытиями, из-за которых образовались лужи в местах соединения стен и пола.

К тому же, система видеонаблюдения и пожарная сигнализация оказались неработоспособными, а отсутствие интернета делает невозможным ведение электронного документооборота. Не были приняты меры по уборке снега с крыши, что привело к деформации водостоков и создает опасность для здоровья и жизни пациентов.