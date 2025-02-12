С улиц Сыктывкара с начала зимы вывезли 200 тысяч кубометров снега

С начала зимнего сезона из Сыктывкара вывезли свыше 200 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.

Эту информацию озвучил в рамках городской планерки, которая проходила под руководством главы администрации города Владимира Голдина, директор муниципального казенного предприятия "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев.