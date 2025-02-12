С улиц Сыктывкара с начала зимы вывезли 200 тысяч кубометров снега
- 06:30 12 февраля
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- Инесса Богатая
С начала зимнего сезона из Сыктывкара вывезли свыше 200 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми.
Эту информацию озвучил в рамках городской планерки, которая проходила под руководством главы администрации города Владимира Голдина, директор муниципального казенного предприятия "Дорожное хозяйство" Дмитрий Дмитриев.
Он уточнил, что такой объём снега эквивалентен десяти тысячам рейсов самосвалов. Компания работает в усиленном режиме, производя уборку улиц и дорог, включая тротуары, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подъезды к социальным учреждениям, а также дороги в пригороде.
Кроме того, директор МКП "Жилкомсервис" Андрей Капп сообщил, что его предприятие вывезло более пяти тысяч кубометров снега из городских парков и скверов, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
Администрация города также активно контролирует работу управляющих компаний по уборке дворов. На текущий момент выдано свыше 170 предупреждений и около 20 предписаний.