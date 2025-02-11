Ростислав Гольдштейн поручил создать больше добровольческих пожарных дружин в труднодоступных селах и деревнях Коми
- 23:20 11 февраля
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- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн поручил увеличить количество добровольческих пожарных формирований в труднодоступных районах Коми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
На очередном заседании правительства, которое возглавил врио руководителя Республики Коми, обсуждался вопрос организации пожарной безопасности в удалённых населённых пунктах.
"Важно рассмотреть возможность увеличения числа добровольческих пожарных бригад в таких территориях, поскольку по объективным причинам службы экстренного реагирования не всегда могут оперативно добраться до них. Я поручаю правительству республики найти финансирование для обеспечения этих формирований всем необходимым оборудованием. Безопасность людей — наш главный приоритет! " — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.
В Республике Коми насчитывается 179 труднодоступных населённых пунктов, из которых во время паводков 129 оказываются изолированными от "большой земли". В этих районах активно работают 77 добровольческих пожарных дружин. Стоит отметить, что в 2024 году для них выделили два миллиона рублей на приобретение мотопомп и пожарных рукавов.