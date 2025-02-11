Ростислав Гольдштейн поручил создать больше добровольческих пожарных дружин в труднодоступных селах и деревнях Коми

"Важно рассмотреть возможность увеличения числа добровольческих пожарных бригад в таких территориях, поскольку по объективным причинам службы экстренного реагирования не всегда могут оперативно добраться до них. Я поручаю правительству республики найти финансирование для обеспечения этих формирований всем необходимым оборудованием. Безопасность людей — наш главный приоритет! " — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

В Республике Коми насчитывается 179 труднодоступных населённых пунктов, из которых во время паводков 129 оказываются изолированными от "большой земли". В этих районах активно работают 77 добровольческих пожарных дружин. Стоит отметить, что в 2024 году для них выделили два миллиона рублей на приобретение мотопомп и пожарных рукавов.