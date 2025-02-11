Метель с ухудшением видимости до километра: сразу в нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение

Согласно данным метеорологов, с 18:00 11 февраля до 6:00 12 февраля в таких районах, как Усть-Цилемский, Ижемский, Усинский, Печорский, Интинский, Воркутинский, Вуктыльский, Сосногорский, Ухтинский, Троицко-Печорский, Княжпогостский, Усть-Куломский и Удорский, ожидается усиление юго-западного ветра со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Также временами возможны метели, которые могут снизить видимость до одного километра.

Избегать туристических походов, посещения лесов и водоемов, а также воздержаться от поездок и участия в массовых мероприятиях. Ограничьте время нахождения на улице, уберите автомобили от деревьев и рекламных конструкций. Находясь на улице, старайтесь держаться подальше от билбордов, ненадежных построек и зданий с плохо закрепленной крышей. Не подходите к высоким одиноким деревьям, линиям электропередачи и антеннам. Учитывая возможность отключений электроэнергии, подготовьтесь к этому. Родителям рекомендуется обсудить с детьми поведение в условиях плохой погоды. В условиях сильного снегопада лучше избегать дальних поездок. Если поездка необходима, убедитесь, что мобильное устройство заряжено, будьте внимательны на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость. Не оставляйте автомобили на дороге, чтобы обеспечить доступ для снегоуборочной техники и служб экстренной помощи.