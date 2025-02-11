В Коми за неделю полицейские выявили 13 нарушений миграционного законодательства

За прошедшую неделю сотрудники полиции Коми составили 13 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, как сообщают в МВД.

Также отмечается, что четыре мигранта находились на территории республики незаконно.

В Ухте в миграционный отдел МВД обратилась жительница Азербайджана, оказавшаяся в Коми без законных оснований. Она запросила помощь в оформлении своего правового статуса в России. На женщину составили протокол, однако без административного выдворения.