В Коми за неделю полицейские выявили 13 нарушений миграционного законодательства
- 19:00 11 февраля
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- Инесса Богатая
За прошедшую неделю сотрудники полиции Коми составили 13 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, как сообщают в МВД.
Также отмечается, что четыре мигранта находились на территории республики незаконно.
В Ухте в миграционный отдел МВД обратилась жительница Азербайджана, оказавшаяся в Коми без законных оснований. Она запросила помощь в оформлении своего правового статуса в России. На женщину составили протокол, однако без административного выдворения.
"На прошлой неделе эта гражданка Азербайджана обратилась в региональный центр паспортно-визовой службы МВД России с просьбой о получении патента для работы, тем самым легализовав свое положение", — сообщили представители полиции.
В МВД напомнили, что такие меры поддержки для иностранцев, потерявших право на легальное пребывание в России, будут действовать только до 30 апреля 2025 года, при условии личного обращения граждан в миграционные подразделения территориальных органов МВД России.