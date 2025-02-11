Ударил битой посетителя: охранник сыктывкарского ночного клуба признал вину
- 17:30 11 февраля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре зампрокурора Коми утвердил обвинительное заключение по делу 32-летнего охранника бара, ударившего битой посетителя.
Напомним, мужчине предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, представляющего опасность для жизни, с использованием предметов, схожих с оружием.
Как известно, 23 ноября 2024 года обвиняемый, занимая должность охранника в одном из сыктывкарских баров, оказался в конфликтной ситуации с одним из посетителей. В результате ссоры он ударил потерпевшего бейсбольной битой по голове, что привело к его падению на пол.
В результате инцидента посетитель бара получил закрытую черепно-мозговую травму с ушибом мозга, а также вдавленный перелом левой теменной кости, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью с учетом угрозы для жизни.
27 ноября администратора клуба задержали. Мужчина признал свою вину в совершенном преступлении.
Уголовное дело теперь направлено в Сыктывкарский городской суд для дальнейшего рассмотрения.