В Коми закрыли на карантин две школы и один детский сад

"Учитывая высокую заболеваемость гриппом и ОРВИ, учебный процесс полностью приостановлен в двух средних школах и одном детском саду, а частично — в 81 классе 42 школ. Воспитательные мероприятия временно прекращены в 15 группах 13 дошкольных учреждений", – добавили в надзорном органе.

В республике Коми введены карантинные меры в двух школах и одном детском саду. Как сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора, ограничения коснулись образовательного и воспитательного процессов в 13 муниципалитетах региона.

За период с 3 по 9 февраля ОРВИ и грипп выявили у 4 248 детей. Из общего числа заболевших 53, 9% составляют дети младше 14 лет. Всего же количество заболевших достигло 7 880.

Для защиты здоровья рекомендуется соблюдать основные правила гигиены: регулярно мойте руки, особенно после посещения общественных мест и перед приемом пищи. Старайтесь не касаться лица, чтобы избежать переноса вирусов и бактерий на слизистые оболочки. Также важно проветривать помещения несколько раз в сутки и проводить влажную уборку, чтобы снизить концентрацию вирусов в воздухе и на поверхностях.