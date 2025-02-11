В Сыктывкаре ледовый городок разберут раньше положенного срока
- 14:30 11 февраля
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- Инесса Богатая
Сегодня на очередной городской планерке озвучили дату демонтажа новогоднего городка и праздничной иллюминации в Сыктывкаре. Об этом подробно сообщил Андрей Капп, руководитель МКП "Жилкомсервис".
Предварительно, с 13 февраля рабочие начнут убирать новогодний декор. Сперва разберут большую горку, расположенную на Стефановской площади у Главпочтамта.
С 17 февраля стартует разбор основного ледового городка и иллюминации. Процесс начнется раньше обычного из-за запланированных мероприятий и погодных условий. Отметим, что в конце месяца региональные синоптики предсказывают резкое похолодание. Поэтому, для обеспечения эффективной работы и снижения рисков принято решение начать демонтаж заранее.
В тот же день, 17 февраля, планируется отключение и частичный разбор новогоднего освещения на улице Коммунистической.
Также идет поиск желающих получить оставшиеся после демонтажа материалы — лед и новогодние ели. Администрация столицы Коми готова предоставить их как предприятиям, так и всем заинтересованным в зависимости от потребностей.