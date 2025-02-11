В Сыктывкаре ледовый городок разберут раньше положенного срока

Сегодня на очередной городской планерке озвучили дату демонтажа новогоднего городка и праздничной иллюминации в Сыктывкаре. Об этом подробно сообщил Андрей Капп, руководитель МКП "Жилкомсервис".

Предварительно, с 13 февраля рабочие начнут убирать новогодний декор. Сперва разберут большую горку, расположенную на Стефановской площади у Главпочтамта.