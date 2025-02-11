В Сыктывкаре пожар унес жизнь 58-летнего мужчины

В Сыктывкаре в результате пожара в частном доме погиб человек, сообщает ГУ МЧС по Республике Коми.

На днях произошло возгорание на улице Малая Авиационная. Пожарные успешно потушили огонь, охвативший площадь в шесть квадратных метров. В результате этого инцидента погиб 58-летний мужчина. Предварительная версия причины трагедии — неосторожное обращение с огнем во время курения.