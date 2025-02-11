В Сыктывкаре пожар унес жизнь 58-летнего мужчины
- 13:45 11 февраля
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- Инесса Богатая
Фото ГУ МЧС Коми
В Сыктывкаре в результате пожара в частном доме погиб человек, сообщает ГУ МЧС по Республике Коми.
На днях произошло возгорание на улице Малая Авиационная. Пожарные успешно потушили огонь, охвативший площадь в шесть квадратных метров. В результате этого инцидента погиб 58-летний мужчина. Предварительная версия причины трагедии — неосторожное обращение с огнем во время курения.
За последние сутки пожарные справились с тремя возгораниями в Коми. Помимо случая в Сыктывкаре, пожары также произошли в помещении многоквартирного дома в Воркуте и в административно-бытовом здании в поселке Нювчим Сыктывдинского района.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает:
- Не курите в постели или в креслах;
- Не оставляйте сигареты даже в потушенном виде в контейнерах для мусора с легковоспламеняющимися материалами — они могут воспламениться. Прежде чем выбросить окурки, смочите их водой;
- Не используйте картонные коробки или другие легкие материалы в качестве пепельниц;
- Установите дома автономный пожарный датчик, который сработает на дым громким сигналом.