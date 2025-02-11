В Коми уровень заболеваемости ОРВИ стал ниже порогового почти на 60%
- 12:45 11 февраля
- 16+
- Инесса Богатая
На прошлой неделе в Республике Коми зафиксировано 7880 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 4248 приходятся на детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона.
По информации ведомства, уровень заболеваемости оказывается на 58, 9% ниже установленного "порогового" значения.
За неделю заболеваемость уменьшилась на 20%: с 27 января по 2 февраля она находилась ниже порога на 38%.
В текущую неделю зарегистрировано 151 случай внебольничных пневмоний, среди которых 52 — у детей до 17 лет. Заболели COVID-19 — 65 человек.
Согласно исследованиям, проводимым организациями по гриппу и ОРВИ, у заболевших выявили вирусы гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и В, а также продолжает циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии, как и на прошлой неделе.
Роспотребнадзор по Республике Коми призывает всех соблюдать профилактические меры и заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Чтобы обезопасить себя, соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, особенно после посещения общественных мест и перед едой. Избегайте касания лица руками, чтобы не переносить вирусы и бактерии на слизистые оболочки. Важно также проветривать помещения несколько раз в день и проводить влажную уборку, чтобы уменьшить концентрацию вирусов в воздухе и на поверхностях.