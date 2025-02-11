В Коми уровень заболеваемости ОРВИ стал ниже порогового почти на 60%

На прошлой неделе в Республике Коми зафиксировано 7880 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из которых 4248 приходятся на детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона.

По информации ведомства, уровень заболеваемости оказывается на 58, 9% ниже установленного "порогового" значения.