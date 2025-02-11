В Коми за 11 месяцев 2024 года поженились 3942 пары

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В январе-ноябре 2024 года в Республике Коми зафиксирована естественная убыль населения, причём темпы этого процесса увеличились по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Комистата, относительный показатель упал с 4, 6% до 5, 84, что указывает на ускорение уменьшения количества жителей региона.

За указанный период в Коми родилось 5 414 человек, в то время как число умерших составило 9 214, что приводит к разнице в 3 800 человек в пользу естественной убыли.

Эта тенденция наблюдается в республике уже несколько лет. Эксперты подчеркивают, что снижение численности связано не только с демографическими изменениями, но и с общими социально-экономическими обстоятельствами, состоянием здравоохранения и уровнем рождаемости.

Количество заключенных браков в Коми также немного снизилось по сравнению с прошлым годом: в январе-ноябре зарегистрировали свои отношения 3 942 пары, что меньше, чем за аналогичный период 2023 года (4 114 браков).

При этом количество разводов также уменьшилось. В 2024 году их было 3 105, в то время как в прошлом году число распавшихся семей достигало 3 492. Это может свидетельствовать о изменении семейных традиций или о трудностях с процессом оформления разводов.

Кроме естественного уменьшения населения, регион сталкивается с миграционным оттоком. За 11 месяцев в Коми прибыли 21 604 человека, однако республику покинули 23 350 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 1 746 человек.