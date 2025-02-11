В сыктывкарской мэрии проходит ежемесячная планерка: онлайн-трансляция

фото Никита Чернов / "Про Город Сыктывкар"

Подробности того, что обсуждается на заседании, можно узнать в режиме реального времени Началась планерка с приятной историй: глава города выразил благодарность предприятию "Комитеплоэнерго" за финансовую помощь и активное участие в жизни Сыктывкара.

Далее перешли к докладам ведомствам.

МВД:

Обеспечили правопорядок при проведении 106 мероприятий. Нарушений общественного порядка не допущено. Более шести тысяч заявлений поступило от граждан. Раскрываемость уголовных дел составила около 63%. Было совершенно одно убийство, три преступления повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, четыре грабежа. 18 преступлений с незаконным оборотом наркотиков. Много преступлений проходят в информационной среде. 115 уголовных дел возбудили в рамках этого. Более 37 миллионов рублей – общий ущерб. Правоохранители продолжают профилактику в адрес граждан по вопросу мошенничества.



ГО и ЧС:

Чрезвычайные происшествия не зарегистрированы. Были ложные сообщения о взрывных устройствах. По пожарам: их количество с начала года зарегистрировали 25. Погибло пять человек. Количество аварийных ситуаций на сетях выросло. Их было 11 с начала 2025 года. На сетях тепло и водоснабжения аварийные ситуации снижаются.



Голдин: Мы ввели противопожарный режим, но пока это работает не очень. Вчера вечером был пожар. Работаем активнее. И что у нас по поводу выходов волков на дачах?



Ответ: Информация не подтверждена.



Голдин: Продолжайте взаимодействие с управлением ЖКХ по поводу сосулек.



Комитеплоэнерго:

Предприятие в штатном режиме. Инцидентов нет.



Голдин: У вас сформирована окончательная программа по летним ремонтных работам?



Ответ: Идет подготовка к отопительному сезону 2025-2026 году, по лету программа готова.



Голдин: Жители должны понимать, почему летом опять перекопана Советская.



Ответ: Мы это делаем для замены ветхих сетей, а в 2026 году мы планируем полностью уйти с улицы Советской.



Южноэлектрические сети:

Работаем планово.



Газпром-распределение:

Работаем стабильно, инцидентов нет.



Голдин: Что по догазификации? Что по Седкыркещу?



Ответ: По СМТ проходит большая работа в районе Эжвы и дырносских дач. По Седкыркещу принимаем документацию и будем готовы к подаче газа.



Сыктывкарский водоканал:

За отчетный период заменили 287 метров водопровода. Делает упор в зимний период на работы по канализационным сетях.



Голдин: Что по перекрестку улицы Свободы и Кутузова?



Ответ: Полное завершение работ будет до конца марта. Для ускорения работ вывели бригады на 12-часовой рабочий день. Работаем также в выходные. В течение недели планируем открыть перекресток либо в одностороннем, либо в двухстороннем режиме.



Дорхоз:

Работаем штатно. За зимний сезон предприятиями ТКО вывезено 42 тысячи кубометров снега, около десяти тысяч рейса. Силами предприятия была очистка объектов, гдд проводились массовые мероприятия. На улице Энгельса впервые в городе появилась "зебра", которая проецируется прямо на пешеходный переход.



Голдин: Много вопросов в соцсетях по поводу антитеррористической "кнопки" на Стефановской площади. Для чего она?



Ответ: В рамках реализации и проверки антитеррористической комиссией было предложено установить эту кнопку. Прокуратура поддержала это и обязала установить. Фактически это телефон прямой связи с полицией, как позвонить с мобильного по номеру 102. Там он может сообщить о всех происшествиях, которые происходят. Стоит отметить, что на данном объекте есть видеоконтроль, поэтому предупреждаем о последствиях заведомо ложных вызовов.



Жилкомсервис:

Работали в усиленном режиме. Ведется посыпка территорий песчаной смесью. Были приняты нестандартные решения по складированию снежных масс с последующим вывозом. Были дни когда выходило до 80% снегоуборочной техники. В новогодние праздники из строя выходила иллюминация. Устраняли оперативно. 13 февраля начинаем демонтаж большой горки, а 17 числа -- демонтаж всего ледового городка на Стефановской площади. 17 февраля также будет отключение и демонтаж новогодней иллюминации. Идет подготовка к масленице.

Жилкомуслуги:

Предприятие занимается поставкой коммунального ресурса. Работаем штатно. Занимаемся завозом мазута и угля в заречную сторону. Завезли 300 тонн мазута для 60 дней работы. Осталось завести 200 тонн угля для обеспечения тепла. Занимаемся инвестпрограммами: догазификаций нескольких районов.

Эжвинский Жилкомхоз:

Предприятие работает штатно. Теплоноситель подается в соответствии с графиком. Уборку снега и вывозку производим оперативно. Проводим аукционы для привлечения подрядчика по проведению ремонта тепловых сетей.



Голдин: Ожидаем весной улучшения качества воды? Прошлогодних ошибок не допустим?



Ответ: Станция запущена. Сейчас в реке нет марганца, из-за того, что мы провели дноуглубительные работы. Они дали положительный эффект в качестве воды, которая поставляется в Эжвинский район.

Управление капитального ремонта:

Работаем в штатном режиме.



Банный трест:

Работаем в штатном режиме.

Регоператор Севера:

Работаем в штатном режиме. Были проблемы с вывозом ТКО из-за снегопадов. Такие зоны еще остаются.



Голдин: Снегопада нет у нас, ситуация должна улучшаться.

Комиавтотранс:

Работаем штатно. Произведена корректировка 23 маршрута, добавлены рейсы. Готовы к корректировке маршрута 12, который пойдет по Карла Маркса с 17 февраля.

По основным докладам на этом все. Далее -- большие доклады. Начинает Ольга Бригида, глава Управления образования Сыктывкара. Она рассказывает о проведении мероприятий к 80-летию Победы. После продолжились доклады.

Управление образования:

На контроле вопрос вывоза снега. В школах проходят мероприятия по патриотически-спортивным событиям. Готовим подготовку парадных расчетов кадетов к 9 мая. Подводятся итоги конкурса профмастерства: Классный классный. 12 февраля пройдет итоговое сочинение в 9-х классах, которое будет допуском к экзаменам. 20 февраля будет вручение паспортов.

Дошкольное образование:

Контроль уборки снега и наледи и уровня заболеваемости. 8 февраля воспитанники приняли участие в Лыжне России. 12 февраля будет конкурс Воспитатель года. 19 февраля совместно с Гимназией им. Пушкина состоится Первая научная конференция "Орлята-Дошколята".



Голдин: Спасибо за участие дошкольников в Лыжне России. Как будто это была лыжня дошколят.



Управление культуры:

Ведем активную работу по реализации нацпроектов. 350 мероприятий прошло за отчетный период. Также стартовал цикл мероприятий ко Дню города Сыктывкара. В управлении ведется работа ко Дню памяти россиян, выполнявших служебный долг, ко Дню защитника Отечества, к фестивалю "Трехозерский карась" и к масленице.