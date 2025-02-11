В Сыктывкаре автобусы маршрута №12 будут ездить через улицу Карла Маркса

Автобусы маршрута №12 начнут движение по улице Карла Маркса. Об этом сообщает сыктывкарская мэрия.

Это нововведение улучшит транспортное сообщение между Сыктывкарской городской поликлиникой №3 и Республиканским госпиталем ветеранов на ул. Карла Маркса для жителей Эжвы и Нижнего Чова. С изменённым маршрутом автобусы начнут курсировать с 17 февраля, при этом расписание отправлений с конечных остановок "Аэровокзал" и "СЛПК" останется без изменений.