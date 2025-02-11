В Сыктывкаре автобусы маршрута №12 будут ездить через улицу Карла Маркса
- 10:45 11 февраля
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- Инесса Богатая
Автобусы маршрута №12 начнут движение по улице Карла Маркса. Об этом сообщает сыктывкарская мэрия.
Это нововведение улучшит транспортное сообщение между Сыктывкарской городской поликлиникой №3 и Республиканским госпиталем ветеранов на ул. Карла Маркса для жителей Эжвы и Нижнего Чова. С изменённым маршрутом автобусы начнут курсировать с 17 февраля, при этом расписание отправлений с конечных остановок "Аэровокзал" и "СЛПК" останется без изменений.
Текущий маршрут: автобусы из Эжвы движутся по Октябрьскому проспекту и поворачивают на улицу Орджоникидзе.
Новый маршрут: из Эжвы автобусы будут следовать по Октябрьскому проспекту, затем поворачивать на улицу Печорскую, далее — на улицу Карла Маркса и продолжать по улице Орджоникидзе, затем – по своему маршруту. В обратном направлении автобусы станут следовать аналогично.
Расписание от СЛПК: 06:40; 08:30; 10:20; 16:35; 18:25; 20:15.
Расписание от Аэровокзала: 05:50; 07:30; 09:30; 15:35; 17:25; 19:25.