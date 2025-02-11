В Сыктывкаре 10-летний мальчик попал под колеса отечественной "Лады"
- 09:50 11 февраля
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре, неподалеку от парка "Строитель", мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля "Лада". Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по региону.
Инцидент произошел 10 февраля в 18:30. Водитель, 40-летний мужчина, управлял автомобилем Lada Granta и двигался по улице Старовского от улицы Катаева в сторону улицы Оплеснина. Напротив дома №18 по улице Старовского он сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, перебегая с левой стороны на правую по направлению движения машины.
В результате аварии 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб бедра. Ребенка госпитализировали. Он находился без родителей, передает "Комиинформ".
Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожной безопасности. Автомобилисты должны помнить о дорожной ситуации и совершать маневры лишь при условии полной безопасности для всех участников движения. Родителям рекомендуется следить за тем, чтобы дети соблюдали правила перехода дороги и объяснять им основные правила дорожного движения.