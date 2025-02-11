В Сыктывкаре в 2025 году отремонтируют более шести километров дорог

Фото: мэрии Сыктывкара

В 2025 году в Сыктывкаре запланирован ремонт десяти участков дорог общей длиной 6, 4 километра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Коми. Работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который заменил инициативу "Безопасные качественные дороги".

Согласно данным городского Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи, в список включены следующие улицы:

– ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина до ул. Кирова) – 383 метра;

– ул. Жакова – 312 метров;

– ул. Кирова (от ул. Кутузова до ул. Горького) – 537 метров;

– ул. Карьерная – 441 метр;

– Октябрьский проспект (от ул. Чкалова до ул. Печорская) – 755 метров;

– автодорога Сыктывкар – Эжвинский район (от ул. Печорская до ул. Малышева, от ул. Петрозаводская до ул. Veterans) – 751 метр;

– ул. Мира – 2579 метров;

– ул. Громова (от ул. Огородной до ул. Тентюковской) – 1172 метра;

– ул. Лесозаводская (от д. 1 до ул. Корткеросской, от ул. Школьной до Почтового проезда) – 534 метра;

– Дырносская дачная дорога, начиная от газовой станции в направлении СНТ «Восход», планируется отремонтировать на расстоянии от 600 до 1000 метров.