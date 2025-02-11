Сыктывкарцы смогут подарить валентинку своим близким с высоты десять тысяч метров

Жители и гости Сыктывкара смогут отправить своим близким валентинку с высоты десяти тысяч метров. Эта инициатива от авиакомпании Smartavia поспособствует благотворительному фонду "Антон тут рядом", поддерживая деятельность инклюзивных мастерских.

Акция пройдет с 12 по 16 февраля. Это виртуальные открытки, разработанные аутичными художниками фонда. В них представлены цитаты, в которых художники делятся своими эмоциями, размышляя о путешествиях.

"После того как самолет достигнет требуемой высоты, пассажиры смогут отправить цифровую валентинку и текст поздравления через систему бортовых развлечений. Кроме того, как отправитель, так и получатель смогут сделать добровольное пожертвование, ощущая свою причастность к важному делу — помощи людям с особенностями развития, помогая им реализовываться и находить свое призвание и друзей", — рассказала Юлиана Тяжельникова, директор по маркетингу и клиентской лояльности Smartavia.

Пассажиры, летящие более чем в 25 городов России, обслуживаемых авиакомпанией по действующему зимнему расписанию, смогут "прикоснуться словами" прямо в небе. Среди этих городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск и многие другие.

Чтобы передать валентинку во время полета, пассажиру достаточно зайти в бортовую развлекательную систему и указать в соответствующих полях адрес получателя и текст поздравления.