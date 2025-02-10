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В 2024 году Уполномоченный по правам человека в Коми получил рекордные 1196 обращений

В 2024 году Уполномоченный по правам человека в Коми получил рекордные 1196 обращенийФото пресс-службы главы Коми

Ростислав Гольдштейн и Вера Железцова обсудили вопросы по защите прав граждан республики, сообщает пресс-служба главы Коми.

На рабочей встрече Уполномоченный по правам человека в регионе представила информацию о деятельности, осуществлённой в 2024 году, и ставила задачи на 2025 год.

В 2024 году Уполномоченный получил рекордное количество обращений – 1196.

Вера Железцова отметила, что впервые за последние годы значительно сократилось число обращений по пенсионным, трудовым и социальным правам граждан. В 2024 году поступило 295 таких обращений, что составляет 25% от общего числа. Проблемы, касающиеся жилищных прав граждан, остаются актуальными для жителей Коми.

Как и в предыдущие годы, в жалобах поднимались вопросы о ненадлежащем содержании общедомового имущества, непризнании многоквартирных домов аварийными, необходимости проведения текущего или капитального ремонта, а также о неправомерном применении тарифов при расчётах за коммунальные услуги и необоснованном начислении долгов.

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