Кольцо прочно держалось, палец сильно отек: в Коми спасатели помогли девочке освободиться от ювелирного украшения
- 22:45 10 февраля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото Ухтинского аварийно-спасательного отряда "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС
В Ухте девочка нуждалась в помощи спасателей для снятия кольца. Врачи из травмпункта обратились к отряду "СПАС-КОМИ", так как не смогли помочь ребенку избавиться от украшения на пальце.
Кольцо прочно застряло, а палец сильно отек, поэтому помощь специалистов была крайне важна. В итоге кольцо было снято с использованием специального инструмента. Комитет Республики Коми по чрезвычайным ситуациям поделился советами, которые могут помочь самостоятельно справиться с подобной ситуацией.
- Попробуйте аккуратно прокручивать кольцо на пальце. Избегайте сильного натяжения и не вращайте кольцо, если оно не двигается.
- Поднимите руку выше уровня сердца. Например, положите её на плечо на 10–15 минут. Этот метод помогает уменьшить приток крови и лимфы к пальцу, что может снизить отечность, и кольцо станет легче снять.
- Опустите руку или отечный палец в холодную воду. Холод способствует сужению сосудов, что уменьшает отечность и упрощает снятие кольца.
- Обработайте палец мылом. Это создаст скользкую плёнку на коже и уменьшит трение между пальцем и внутренней стороной кольца.