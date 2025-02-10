Кольцо прочно держалось, палец сильно отек: в Коми спасатели помогли девочке освободиться от ювелирного украшения

В Ухте девочка нуждалась в помощи спасателей для снятия кольца. Врачи из травмпункта обратились к отряду "СПАС-КОМИ", так как не смогли помочь ребенку избавиться от украшения на пальце.

Кольцо прочно застряло, а палец сильно отек, поэтому помощь специалистов была крайне важна. В итоге кольцо было снято с использованием специального инструмента. Комитет Республики Коми по чрезвычайным ситуациям поделился советами, которые могут помочь самостоятельно справиться с подобной ситуацией.