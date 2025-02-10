В Коми число вакансий уменьшилось до минимума за семь лет

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Количество вакансий в Республике Коми достигло своего минимального уровня за последние семь лет. Официальный уровень безработицы в регионе также является рекордно низким. Согласно данным Комистата, ссылающегося на Министерство труда, занятости и социальной защиты, на 1 января 2025 года в службах занятости зарегистрировано 3234 человека, не имеющих работы. Это на 1,7 тысячи меньше по сравнению с началом 2024 года и на 308 меньше, чем в начале декабря 2024 года.

В декабре статус безработного получили 0,8 тысячи человек, в то время как 0,9 тысячи человек исключили из регистра, из них только 0,5 тысячи нашли работу. На начало года официальный статус безработного имели 2650 человек, что на 50 человек меньше, чем в предыдущем месяце. Подобный уровень не наблюдался в течение как минимум двадцати лет.

Пособие по безработице на тот момент получали 2008 человек, за месяц их число увеличилось на 20. Уровень официальной безработицы на начало 2024 года составлял 1,1%, оставаясь на этом уровне в течение первых трех месяцев. Однако в апреле он снизился до 1%, в мае до 0,9%, а в июне составил 0,8% и с тех пор не менялся. К началу 2025 года этот показатель снизился еще меньше — до 0,7%.

Если применить методологию Международной организации труда, уровень безработицы в регионе оказывается значительно выше. Согласно выборочному исследованию, в среднем за сентябрь-ноябрь 2024 года численность рабочей силы в республике составляла около 369,5 тысячи человек, из которых 357,2 тысячи трудились, а 12,3 тысячи активно искали работу. Таким образом, реальная безработица на начало декабря 2024 года составила 3,3%.

В январе и феврале 2024 года местным предприятиям требовалось около 10,7 тысячи новых работников. В марте количество вакансий увеличилось до 10,8 тысячи, в апреле до 12,2 тысячи, а в мае достигло 15 тысяч. После этого наблюдалось снижение. В июне в экономике региона не хватало 13,4 тысячи работников, в июле — 13 тысяч. В августе потребность снизилась до 11,9 тысячи работников, а в сентябре — до 11 тысяч, в октябре — до 9,7 тысячи. Ноябрь принес ещё одно снижение до 9,3 тысячи вакансий, а в декабре число вакансий упало до 8,7 тысячи. Такой низкий показатель последний раз фиксировался в январе 2018 года (8, 8 тысячи).