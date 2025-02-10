Ростислав Гольдштейн поручил правительству Коми найти финансирование для ремонта микуньской спортивной школы "Старт"
- 20:30 10 февраля
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- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн поручил правительству Коми найти финансирование для ремонта крыши, цоколя и фасада спортивной школы "Старт" в Микуне.
"Мы намерены провести ремонт в спортивной школе "Старт". Я осмотрел здание, пообщался с тренерами и нашими юными спортсменами. У ребят есть огромный потенциал, и мы обязаны их поддерживать. Думаю, что необходимо оказывать помощь тем, кто проявляет искреннее желание развиваться и уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении", – написал Р. Гольдштейн в социальной сети "ВК".
Также временно исполняющий обязанности главы республики уточнил, что финансирование на обновление крыши, цоколя и фасада включат в региональный бюджет на 2026-2027 годы. Правительству республики выдано соответствующее поручение.
В стенах спортшколы занимаются баскетболисты, волейболисты, лыжники и будущие звезды в других видах спорта. Кроме того, здесь работает детско-юношеский центр туризма и экскурсий
"Наши дети — это будущее Республики Коми. Мы сделаем все возможное, чтобы они могли расти и достигать новых высот в современных условиях", – подвел итог Р. Гольдштейн.