Ростислав Гольдштейн поручил правительству Коми найти финансирование для ремонта микуньской спортивной школы "Старт"

Ростислав Гольдштейн поручил правительству Коми найти финансирование для ремонта крыши, цоколя и фасада спортивной школы "Старт" в Микуне.

"Мы намерены провести ремонт в спортивной школе "Старт". Я осмотрел здание, пообщался с тренерами и нашими юными спортсменами. У ребят есть огромный потенциал, и мы обязаны их поддерживать. Думаю, что необходимо оказывать помощь тем, кто проявляет искреннее желание развиваться и уже предпринимает конкретные шаги в этом направлении", – написал Р. Гольдштейн в социальной сети "ВК".

Также временно исполняющий обязанности главы республики уточнил, что финансирование на обновление крыши, цоколя и фасада включат в региональный бюджет на 2026-2027 годы. Правительству республики выдано соответствующее поручение.

В стенах спортшколы занимаются баскетболисты, волейболисты, лыжники и будущие звезды в других видах спорта. Кроме того, здесь работает детско-юношеский центр туризма и экскурсий