Штормовое предупреждение: в двух районах Коми ожидаются метели с ухудшением видимости до одного километра

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В Коми в нескольких районах объявлено штормовое предупреждение. Такие данные приводит филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Так, согласно прогнозу, с 18:00 10 февраля до 18:00 11 февраля в Усть-Цилемском и Усинском районах ожидается усиление юго-западного ветра со скоростью 7-12 м/с, порывы достигающие 15-20 м/с, а также метель, которая приведет к ухудшению видимости до одного километра.

Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует гражданам:

Воздержаться от туристических выездов, походов в лес и походов к водоемам, а также от поездок и посещения массовых мероприятий. Рекомендуется сократить время пребывания на улице, убрать автомобили от деревьев и рекламных конструкций. Находясь на улице, следует избегать рекламных щитов, шатких построек и зданий с ненадежной крышей. Не приближайтесь к высоким одиноко стоящим деревьям, линиям электропередачи и антеннам. В связи с возможными перебоями в электроснабжении стоит подготовиться к отключению электроэнергии. Родителям рекомендуется провести беседы с детьми, объясняя, как действовать в условиях плохой погоды.

В условиях сильной метели путешествовать на дальние расстояния опасно. Если поездка все же необходима, перед выходом проверьте зарядку мобильного телефона, проявляйте внимательность на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобили на проезжей части, чтобы обеспечить свободный проезд снегоуборочной механизации и служб экстренной помощи.

Напоминаем: