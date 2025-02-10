Штормовое предупреждение: в двух районах Коми ожидаются метели с ухудшением видимости до одного километра
- 14:15 10 февраля
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- Инесса Богатая
В Коми в нескольких районах объявлено штормовое предупреждение. Такие данные приводит филиал ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Так, согласно прогнозу, с 18:00 10 февраля до 18:00 11 февраля в Усть-Цилемском и Усинском районах ожидается усиление юго-западного ветра со скоростью 7-12 м/с, порывы достигающие 15-20 м/с, а также метель, которая приведет к ухудшению видимости до одного километра.
Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует гражданам:
Воздержаться от туристических выездов, походов в лес и походов к водоемам, а также от поездок и посещения массовых мероприятий. Рекомендуется сократить время пребывания на улице, убрать автомобили от деревьев и рекламных конструкций. Находясь на улице, следует избегать рекламных щитов, шатких построек и зданий с ненадежной крышей. Не приближайтесь к высоким одиноко стоящим деревьям, линиям электропередачи и антеннам. В связи с возможными перебоями в электроснабжении стоит подготовиться к отключению электроэнергии. Родителям рекомендуется провести беседы с детьми, объясняя, как действовать в условиях плохой погоды.
В условиях сильной метели путешествовать на дальние расстояния опасно. Если поездка все же необходима, перед выходом проверьте зарядку мобильного телефона, проявляйте внимательность на дороге, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобили на проезжей части, чтобы обеспечить свободный проезд снегоуборочной механизации и служб экстренной помощи.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо оперативно звонить в службу спасения по номеру "01". Для владельцев мобильных телефонов доступны номера "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно работает «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.