В Коми продолжается контроль за содержанием дороги Сыктывкар – Ухта
- 17:30 10 февраля
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- Инесса Богатая
Зимние работы по обслуживанию дороги осуществляются на территории Сыктывкара, а также в районах Сыктывдинском, Усть-Вымском и Княжпогостском.
Эта дорога содержится в "чистом виде", что свидетельствует об отсутствии снежного наката.
Подрядные организации регулярно выполняют механизированные работы, очищая дорожное покрытие от снега, обрабатывая обочины, применяя противогололедные средства и обеспечивая чистоту дорожных знаков, барьерных ограждений и остановок общественного транспорта.
Добавим, что в течение января подрядчику выдали 13 предписаний для устранения выявленных нарушений зимнего обслуживания. Отметим, что все они были выполнены в установленные сроки.
В этом году запланирован ремонт отдельных участков данной дороги общей протяженностью 20 километров. Контракты на выполнение работ уже подписаны.
Кроме того, в планы входит завершение ремонтных работ по двум объектам, начатым в прошлом году: мосту через реку Лун-Вож и мосту через ручей на 198 километрах.
Добавим, что в этом году в Коми наблюдается значительное выпадение снежных осадков. Жители Сыктывкара ежедневно присылают в редакцию "Про Города" жалобы на неубранный снег.