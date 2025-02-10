В Коми продолжается контроль за содержанием дороги Сыктывкар – Ухта

Зимние работы по обслуживанию дороги осуществляются на территории Сыктывкара, а также в районах Сыктывдинском, Усть-Вымском и Княжпогостском.

Эта дорога содержится в "чистом виде", что свидетельствует об отсутствии снежного наката.