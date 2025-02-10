В Коми на 2024 год зарегистрировано 350 электрокаров
- 16:30 10 февраля
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- Инесса Богатая
На территории региона курсирует свыше 350 тысяч транспортных средств. В последние три года наблюдается рост автомобилей с электрическими или гибридными моторами. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ГИБДД.
По данным издания, количество зарегистрированного транспорта в республике увеличивается. В 2022 году эта цифра достигла почти 349 тысяч, но в 2023-м немного снизилась до 348,5 тысячи. Однако в 2024 году снова наблюдается рост — общее количество транспортных средств в республике составляет 350 тысяч 787.
Кроме того, в регионе возрастает число электромобилей. В 2024 году в Госавтоинспекции зарегистрировано 350 автомобилей с электрическим приводом, из которых 268 — гибриды. Для сравнения, в 2023 году таких машин было всего 242 (180 из них — гибридные), а в 2022 году — лишь 140 (среди них 90 гибридов). В Сыктывкаре сейчас функционируют три электрозарядные станции: на улице Куратова рядом с Республиканским стадионом, на улице Бабушкина за зданием администрации и на территории одного из городских предприятий.
В 2023 году приняли план мероприятий по развитию инфраструктуры для автомобилей с электродвигателями, рассчитанный на 2023-2025 годы. Согласно этому документу, планировалось открыть две новые зарядные станции в 2024 году (и эта задача была выполнена), а в 2025 году — еще две.