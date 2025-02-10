В Коми на 2024 год зарегистрировано 350 электрокаров

На территории региона курсирует свыше 350 тысяч транспортных средств. В последние три года наблюдается рост автомобилей с электрическими или гибридными моторами. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на ГИБДД.

По данным издания, количество зарегистрированного транспорта в республике увеличивается. В 2022 году эта цифра достигла почти 349 тысяч, но в 2023-м немного снизилась до 348,5 тысячи. Однако в 2024 году снова наблюдается рост — общее количество транспортных средств в республике составляет 350 тысяч 787.