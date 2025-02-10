Более 260 миллиардов рублей жители СЗФО взяли на потребительские цели в Сбере в 2024 году
- 09:00 10 февраля
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- astakhovaxenia
По итогам 2024 года объем потребительского кредитования в Сбере по Северо-Западу составил 261,2 миллиардов рублей.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
"Мы всегда готовы помочь человеку, если у него возникают неотложные финансовые потребности, и создаем для этого максимально доступные условия, несмотря на разные экономические условия в тот или иной период. Иногда кредит — это единственный способ для человека или семьи сделать крупную покупку. В таком случае важно рассчитать так, чтобы серьезных изменений в образе жизни не произошло. На выплаты по кредитам не должно уходить больше 30% от доходов. Мы стараемся как можно чаще напоминать об этом в своих коммуникациях, чтобы люди грамотно подходили к вопросу кредитования. По экспертной оценке, чаще всего потребительские кредиты берут на покупку бытовой техники и электроники, ремонт жилья и автомобилей, лечение, отдых и другие цели".
У тех, кто получает зарплату на карты Сбера, есть дополнительный дисконт, за счет чего платеж по кредиту ниже. Помогает снизить издержки и подписка СберПрайм Плюс, ее владельцы получают 1,5% кешбэк от ставки бонусами "Спасибо" и могут оплачивать ими до 99% стоимости покупок у партнеров программы.
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