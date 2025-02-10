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Всем, кто пользуется картой "Мир", дали время до марта. Потом уже будет поздно

Всем, кто пользуется картой "Мир", дали время до марта. Потом уже будет поздно

Внимание владельцам карт "Мир"! Не забудьте воспользоваться выгодными предложениями, которые истекают уже в конце февраля. С приходом весны некоторые популярные программы лояльности, разработанные национальной платежной системой "Мир" совместно с партнерами, завершат свою работу.

В частности, речь идёт о специальных скидках на посещение катков. Сейчас у держателей карт "Мир" есть возможность получить дисконт в размере 20% на посещение определенных катков, список которых доступен на сайтах партнеров программы. Это отличная возможность активно провести последние зимние дни, сэкономив при этом.

Чтобы воспользоваться этой возможностью и получить скидку, необходимо выполнить несколько простых условий. Во-первых, убедитесь, что ваша карта "Мир" зарегистрирована в программе лояльности "Мир". Во-вторых, при оплате катка обязательно используйте именно карту "Мир". Важно отметить, что скидка действует для карт, выпущенных любым банком, участвующим в программе.

Не упустите шанс воспользоваться последними днями действия акции! Посетите каток со скидкой и насладитесь зимними развлечениями, пока ещё есть такая возможность. Подробности и полный список катков-партнеров можно найти на официальном сайте программы лояльности "Мир". Поторопитесь, ведь акция действует только до конца февраля! После этого, с приходом марта, данная программа будет завершена, и скидку получить будет нельзя, пишет primpress.ru.

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