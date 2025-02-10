Всем, кто пользуется картой "Мир", дали время до марта. Потом уже будет поздно

Внимание владельцам карт "Мир"! Не забудьте воспользоваться выгодными предложениями, которые истекают уже в конце февраля. С приходом весны некоторые популярные программы лояльности, разработанные национальной платежной системой "Мир" совместно с партнерами, завершат свою работу.

В частности, речь идёт о специальных скидках на посещение катков. Сейчас у держателей карт "Мир" есть возможность получить дисконт в размере 20% на посещение определенных катков, список которых доступен на сайтах партнеров программы. Это отличная возможность активно провести последние зимние дни, сэкономив при этом.