Всем, кто пользуется картой "Мир", дали время до марта. Потом уже будет поздно
- 10:05 10 февраля
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- Служба новостей
Внимание владельцам карт "Мир"! Не забудьте воспользоваться выгодными предложениями, которые истекают уже в конце февраля. С приходом весны некоторые популярные программы лояльности, разработанные национальной платежной системой "Мир" совместно с партнерами, завершат свою работу.
В частности, речь идёт о специальных скидках на посещение катков. Сейчас у держателей карт "Мир" есть возможность получить дисконт в размере 20% на посещение определенных катков, список которых доступен на сайтах партнеров программы. Это отличная возможность активно провести последние зимние дни, сэкономив при этом.
Чтобы воспользоваться этой возможностью и получить скидку, необходимо выполнить несколько простых условий. Во-первых, убедитесь, что ваша карта "Мир" зарегистрирована в программе лояльности "Мир". Во-вторых, при оплате катка обязательно используйте именно карту "Мир". Важно отметить, что скидка действует для карт, выпущенных любым банком, участвующим в программе.
Не упустите шанс воспользоваться последними днями действия акции! Посетите каток со скидкой и насладитесь зимними развлечениями, пока ещё есть такая возможность. Подробности и полный список катков-партнеров можно найти на официальном сайте программы лояльности "Мир". Поторопитесь, ведь акция действует только до конца февраля! После этого, с приходом марта, данная программа будет завершена, и скидку получить будет нельзя, пишет primpress.ru.