В Коми возле деревни Лайково после вмешательства прокуратуры оборудуют остановку

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Прокуратура Ухты проверила соблюдение норм законодательства в области дорожной безопасности после обращения граждан. Об этом сообщает "Комиинформ". Как передает издание, во время личного приема прокурор узнал от жителей деревни Лайково об отсутствии остановки на подъезде к населенному пункту на трассе "Ухта – Троицко-Печорск".

Эта автодорога принадлежит Республике Коми и находится под управлением ГКУ РК "Управление автомобильных дорог Республики Коми".

Отсутствие остановочного пункта с платформой для посадки пассажиров, тротуарами, пешеходным переходом, павильоном для ожидания автобусов, скамейками, знаками 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса" и освещением нарушает требования государственных стандартов. На указанном участке осуществляется межмуниципальный транспорт, включая перевозку пассажиров и багажа с промежуточным остановочным пунктом в деревне Лайково.

Прокуратура Ухты подала иск в Ухтинский городской суд с требованием к ГКУ РК "Управление автомобильных дорог Республики Коми" оборудовать остановку общественного транспорта на подъезде к д. Лайково.