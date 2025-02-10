В 2025 году Коми получит почти три тысячи единиц нового медоборудования

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В Коми началась поставка оборудования в фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. По данным республиканского ведомства, в этом году в рамках программы модернизации системы первичной медицинской помощи планируется закупить 2942 единицы оборудования.

Предполагается, что в республику Коми поступят лабораторное, реанимационное и хирургическое оборудования, а также аппараты для ультразвуковой и функциональной диагностики. В настоящее время активно осуществляется доставка медтехники в фельдшерско-акушерские пункты. На данный момент уже доставлено 712 единиц, из которых 585 уже введены в эксплуатацию. Ожидается, что оставшуюся технику республика получит в первой половине этого года.

В прошлом году особое внимание уделили развитию инфраструктуры и модернизации первичного звена здравоохранения, включая ФАПы, больницы и поликлиники в городах и районах республики. В этом числе 13 ФАПов получили лицензию.