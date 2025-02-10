В Усинске грузовик столкнулся с внедорожником
- 09:50 10 февраля
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- Инесса Богатая
В Усинске за один день произошли два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. О подробностях аварий сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.
Как передает издание, 9 февраля в 19:00 в городской черте произошло столкновение между грузовиком с прицепом и внедорожником. 42-летний мужчина, управлявший КамАЗом, двигался по Заводской улице в сторону Транспортной. В районе дома №11А он выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva.
В результате аварии 41-летний водитель внедорожника получил травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом локтя, повреждение грудной клетки и переломы рёбер с 8-го по 12-е, а также травму легкого и ушиб поясницы. Его госпитализировали. Отметим, что пострадавший не был пристегнут ремнями безопасности.
Другой инцидент произошел в 1:30. 37-летний водитель Lada Kalina двигался из Печоры в Усинск. На 70-м километре трассы Кожва — Усть-Лыжа он врезался в движущийся впереди Subaru, после чего его автомобиль столкнулся с припаркованным справа Tank.
В результате столкновения 45-летняя пассажирка Subaru получила травму головы и сотрясение мозга. Ее не госпитализировали. Женщина была пристёгнута.