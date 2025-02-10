В Усинске грузовик столкнулся с внедорожником

В Усинске за один день произошли два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. О подробностях аварий сообщает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД региона.

Как передает издание, 9 февраля в 19:00 в городской черте произошло столкновение между грузовиком с прицепом и внедорожником. 42-летний мужчина, управлявший КамАЗом, двигался по Заводской улице в сторону Транспортной. В районе дома №11А он выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Niva.