В Коми придут 30-градусные морозы
- 08:45 10 февраля
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- Инесса Богатая
В Коми ожидают вторжение арктических холодов. Это произойдет на Сретенье, когда, согласно народному календарю, зима встречается с весной.
В начале недели погодные условия ожидаются нестабильными под воздействием активного североатлантического циклона. Он принесет с собой снегопады, усиление ветра и метели. Однако в то же время температурный фон останется выше средних многолетних значений: в ночное время прогнозируются морозы -8…-13°C, а в дневное — в основном -3…-8°C.
В конце недели, с перемещением атмосферного вихря на Южный Урал, произойдет вторжение арктического воздуха с северным ветром, что приведет к усилению морозов. Это как раз совпадет с серединой февраля, на Сретенье, когда зима по народному поверью встречается с весной.
По предварительным прогнозам, в северных и центральных регионах ночью температура опустится до -25…-32°C, а днем составит -15…-22°C; на северо-востоке ожидается -22…-27°C. В южных областях ночью и днем будет -12…-17°C, а при прояснении ночью возможны температуры до -25°C и ниже.