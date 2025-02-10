В Коми придут 30-градусные морозы

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В Коми ожидают вторжение арктических холодов. Это произойдет на Сретенье, когда, согласно народному календарю, зима встречается с весной. В начале недели погодные условия ожидаются нестабильными под воздействием активного североатлантического циклона. Он принесет с собой снегопады, усиление ветра и метели. Однако в то же время температурный фон останется выше средних многолетних значений: в ночное время прогнозируются морозы -8…-13°C, а в дневное — в основном -3…-8°C.

В конце недели, с перемещением атмосферного вихря на Южный Урал, произойдет вторжение арктического воздуха с северным ветром, что приведет к усилению морозов. Это как раз совпадет с серединой февраля, на Сретенье, когда зима по народному поверью встречается с весной.