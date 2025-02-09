Оставьте их на прилавке: Роскачество рассказало, какие мандарины ни в коем случае нельзя покупать

Специалисты Роскачества рассказали, какие мандарины не стоит покупать на рынках и в магазинах.

Во-первых, плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость мандаринов можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а также весу - в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие. Также, спелый мандарин легко чистится.

- О том, что мандарины недозревшие, свидетельствуют неравномерная окраска и наличие зеленоватых пятен, в том числе в месте крепления к ветке, - рассказали эксперты.

Выбирать перезревшие плоды также не стоит из-за потери вкусовых характеристик. Такие мандарины можно легко визуально определить по сухой, твердой и сморщенной кожице.

Также не рекомендуется покупать плоды с повреждениями, участками темного или белесого цвета. Нельзя приобретать мандарины с наличием плесени, а также фрукты, которые контактировали с заплесневевшими плодами или были в одной коробке с ними. Споры плесневых грибов могут быстро развиваться на кожице даже тех фруктов, которые визуально были совершенно здоровыми еще несколько часов назад.