Несчастные цифры в дате рождения: этим людям трудно найти любовь и построить семью

Последние исследования в области нумерологии и психологии отношений выявили, что определенные даты рождения могут оказывать влияние на успех в личной жизни. Специалисты выделяют несколько "групп риска", личности которых, определяемые нумерологическими аспектами, могут испытывать трудности в создании и поддержании гармоничных отношений.

Особое внимание уделяется женщинам, рожденным под влиянием чисел 1 и 5. Те, кто родился 1, 10 или 19 числа, часто обладают выраженными лидерскими качествами и стремлением контролировать ситуации. Их самодостаточность и сильный характер, хотя и являются их достоинствами, могут отпугивать потенциальных партнеров, что приводит к постоянным конфликтам за власть в отношениях и увеличивает напряженность, тем самым разрушая романтическую связь.