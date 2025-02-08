После 50 нужно перестать делать лишь одно — и жизнь изменится к лучшему: Омар Хайям дал совет лучше психологов

Омар Хайям, прославленный персидский поэт, философ и мыслитель Востока, и сегодня поражает читателей своей меткой поэзией. Его рубаи, емкие и глубокие, помогают нам проникать в сокровенные уголки человеческой души и лучше понимать мир вокруг.

Рубаи Хайяма - это кладезь мудрых ответов на вопросы, которые нередко становятся предметом обсуждения с психологами. Глубина и значимость его стихотворений поистине впечатляют.