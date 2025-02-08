После 50 нужно перестать делать лишь одно — и жизнь изменится к лучшему: Омар Хайям дал совет лучше психологов
- 00:00 9 февраля
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- Служба новостей
Омар Хайям, прославленный персидский поэт, философ и мыслитель Востока, и сегодня поражает читателей своей меткой поэзией. Его рубаи, емкие и глубокие, помогают нам проникать в сокровенные уголки человеческой души и лучше понимать мир вокруг.
Рубаи Хайяма - это кладезь мудрых ответов на вопросы, которые нередко становятся предметом обсуждения с психологами. Глубина и значимость его стихотворений поистине впечатляют.
Часто, перешагнув рубеж 40-50 лет, люди начинают осмыслять прожитые годы, искать смысл существования, анализировать прошлое в попытке постичь суть бытия. От чего следует отречься, чем наполнить каждый день? Эти ответы можно отыскать в лаконичных строках великого поэта:
Кто понял жизнь, тот больше не спешит, Смакует каждый миг и наблюдает, Как спит ребёнок, молится старик, Как дождь идёт, и как снежинки тают.
Главная мысль – избегать торопливости. Она особенно злободневна в наше время, когда современная жизнь – это вечный бег. Проводя жизнь в бесплодной суете, можно так и не достичь желанных целей.
Хайям учит наслаждаться каждым мгновением, быть внимательным ко всему, что нас окружает: людям, природе, миру в целом. Он призывает обрести внутренний покой, ведь прекрасное скрыто в каждой детали.
Спешка лишает нас возможности жить в настоящем, мешает ощутить полноту бытия. Непрекращающаяся суета может обокрасть нас, отняв самое ценное – саму жизнь, пишет hibiny.ru.
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