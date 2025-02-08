Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в волшебной сказке
- 21:30 8 февраля
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- Служба новостей
Овны
Овны оказались среди первых счастливчиков, которым уготовано достичь выдающихся высот в творческой деятельности и профессиональной сфере. Ваше руководство, высоко оценив ваш значительный вклад в развитие общего дела, не поскупится на щедрые вознаграждения. Кроме того, теплая поддержка будет исходить и от близких людей, чье участие станет надежным тылом на пути к успеху.
Близнецы
Представители знака Близнецов обретут силу преодолеть глубоко укоренившиеся страхи и уверенно ступить на те пути, которые ранее казались непреодолимыми. Это может проявиться в неожиданной смене профессиональной деятельности, внезапном переезде в новые места или принятии важного решения о создании семьи. Какими бы ни были перемены, они неизменно пойдут на благо представителям этого воздушного знака.
Весы
Удача на личном фронте осенит представителей знака Весов своим особым светом. Тем, кто пока хранит сердечное одиночество, судьба может преподнести встречу с человеком, способным подарить новые краски жизни. А для тех, кто уже разделяет свой путь с любимым человеком, откроется возможность разрешить давние противоречия и укрепить отношения, вернув им былую гармонию и глубину чувств.