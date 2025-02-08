Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в волшебной сказке

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Овны Овны оказались среди первых счастливчиков, которым уготовано достичь выдающихся высот в творческой деятельности и профессиональной сфере. Ваше руководство, высоко оценив ваш значительный вклад в развитие общего дела, не поскупится на щедрые вознаграждения. Кроме того, теплая поддержка будет исходить и от близких людей, чье участие станет надежным тылом на пути к успеху.

Близнецы

Представители знака Близнецов обретут силу преодолеть глубоко укоренившиеся страхи и уверенно ступить на те пути, которые ранее казались непреодолимыми. Это может проявиться в неожиданной смене профессиональной деятельности, внезапном переезде в новые места или принятии важного решения о создании семьи. Какими бы ни были перемены, они неизменно пойдут на благо представителям этого воздушного знака.

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