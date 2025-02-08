Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил Сыктывкарскую ЦВК

Всю неделю в Коми с рабочим визитом находился генеральный директор энергокомпании «Т Плюс», экс-замминистра энергетики России Павел Сниккарс. Он посетил пять городов, встретился с Ростиславом Гольдштейном, познакомился с работой всех крупных объектов компании.

В пятницу Павел Сниккарс побывал на центральной котельной Сыктывкара и в оперативно-диспетчерской службе Сыктывкарских тепловых сетей. Генеральный директор интересовался программным обеспечением, которое используется для сбора и анализа данных о состоянии городской системы теплоснабжения. Также речь шла о методах диагностики повреждений на подземных коммуникациях.