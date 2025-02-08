Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс посетил Сыктывкарскую ЦВК
- 11:12 8 февраля
- 16+
- Служба новостей
Всю неделю в Коми с рабочим визитом находился генеральный директор энергокомпании «Т Плюс», экс-замминистра энергетики России Павел Сниккарс. Он посетил пять городов, встретился с Ростиславом Гольдштейном, познакомился с работой всех крупных объектов компании.
В пятницу Павел Сниккарс побывал на центральной котельной Сыктывкара и в оперативно-диспетчерской службе Сыктывкарских тепловых сетей. Генеральный директор интересовался программным обеспечением, которое используется для сбора и анализа данных о состоянии городской системы теплоснабжения. Также речь шла о методах диагностики повреждений на подземных коммуникациях.
Технический директор Сыктывкарских тепловых сетей Яшар Гусейнов провёл Павла Сниккарса по котельному отделению и щиту управления ЦВК. Также он рассказал о преимуществах введённого год назад в эксплуатацию конденсационного экономайзера с глубокой утилизацией тепла уходящих газов. Оборудование позволяет снизить потребление топлива и улучшить экологические показатели.
По итогам поездки в Коми Павел Сниккарс поручил разработать планы развития всех производственных подразделений компании в регионе. Также по его поручению сформирован перечень задач, требующих первоочередного решения, в том числе в сотрудничестве с правительством республики.