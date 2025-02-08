5000 рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты

Россиянам рассказали о денежной выплате, которую нужно получить в самое ближайшее время. Общая сумма составит 5000 рублей, но потратить ее нужно будет лишь до конца этого декабря, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что рассчитывать на получение такой выплаты могут молодые люди. Для них с недавнего времени стала доступна специальная карта, на которую записывается определенная сумма. И затем эти деньги можно будет потратить на посещение культурных мероприятий.