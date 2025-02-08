5000 рублей просто сгорят: россиянам нужно поторопиться с получением выплаты
- 03:07 8 февраля
- 16+
- Служба новостей
Россиянам рассказали о денежной выплате, которую нужно получить в самое ближайшее время. Общая сумма составит 5000 рублей, но потратить ее нужно будет лишь до конца этого декабря, сообщает PRIMPRESS.
Отмечается, что рассчитывать на получение такой выплаты могут молодые люди. Для них с недавнего времени стала доступна специальная карта, на которую записывается определенная сумма. И затем эти деньги можно будет потратить на посещение культурных мероприятий.
Карта, которая называется «Пушкинской», имеет свои ограничения. Специалисты напомнили, что денежные средства на ней актуальны лишь до конца текущего календарного года. Всего на балансе за год располагается как раз 5000 рублей. Но потратить их нужно до 31 декабря включительно. И это касается граждан до 22 лет.
Потратить имеющиеся на карте средства можно на покупку билета в кино на фильмы, которые доступны по программе, или же на поход в театр, на выставки, а также другие культурные события. Если не потратить баланс, то в конце декабря сумма сгорит. Но зато уже с 1 января на балансе снова появится такая же сумма, которую можно будет тратить уже в течение всего календарного года, подчеркнули эксперты.